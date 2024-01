"Via quell’antenna da San Claudio"

Antenna telefonica installata a San Claudio nel mirino dei gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. Insieme hanno sviscerato la questione partendo dal caso relativo al nuovo impianto Iliad in contrada Cigliano, dove il Tar, lo scorso marzo, diede il suo via libera ed i giudici aggiunsero che "il Comune non aveva chiesto l’autorizzazione, ma solo chiarimenti in merito al provvedimento, forniti poi dalla società. Alla luce di questi elementi, il tribunale amministrativo di Ancona annulla il diniego all’impianto e la diffida". Sul tema l’opposizione ha ribadito che "per la recente installazione di nuove antenne telefoniche, alcuni comuni si sono resi disponibili e hanno chiesto un confronto con l’operatore interessato, riuscendo in alcune situazioni a concordare un’allocazione diversa da quella proposta inizialmente dall’azienda, più consona alle esigenze della cittadinanza. Per San Claudio? Qualcuno ha informato i cittadini? Anche in questo caso c’è stata una svista procedurale da parte della nostra amministrazione?".

Chiedono coralmente, riguardo l’installazione nella frazione di Corridonia, quanto è stato fatto dall’amministarzione rispetto alla scelta in cui posizionare l’antenna. "Di fatto – aggiungono –, nonostante le numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto, non sappiamo se l’Ente si è opposto a questo mostro, spuntato all’improvviso sulla collina a ridosso delle scuole, in prossimità delle quali tra l’altro ve ne sono istallate altre due: una vicina al campo sportivo, l’altra presso il centro commerciale Valdichienti a poche centinaia di metri in linea d’aria – afferma la minoranza – . A San Claudio l’operatore telefonico piazza nel giro di tre giorni un pennone gigantesco. Contro significativi dubbi sull’impatto paesaggistico e sulla ricaduta per la salute pubblica, contro il silenzio assordante di chi avrebbe dovuto operare scelte diverse, contro un sentiero percorso quotidianamente da appassionati di mountain bike, di nordic walking e di natura. Ecco il nuovo orizzonte delineato per San Claudio dall’amministrazione Giampaoli. L’orizzonte dell’indifferenza".