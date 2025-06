Via Robusti, restyling per il campetto: "Il quartiere aspettava questi lavori"

Approvato il progetto esecutivo del campo da calcetto in via Jacopo Robusti, una manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo dal valore di 73mila euro. L’intervento prevede il rifacimento del manto di erba sintetica del campo (40x20 metri) comprensive delle fasce di rispetto perimetrali; l’installazione di una cunetta laterale per la raccolta delle acque piovane e tracciamento delle linee del campo. Si procederà poi allo scavo e alla posa in opera della linea fognaria e della pubblica illuminazione, e alla realizzazione di una strada di accesso nel lato sud e di un cancello in ferro per l’ingresso. A ovest del campo sarà mantenuta la fascia predisposta per future installazioni di prefabbricati per spogliatoi e servizi igienici.

"Macerata torna a essere la città in cui puoi praticare attività sportiva e ludica nei campetti di quartiere – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori –. La partita di calcetto tra amici al campetto di via Robusti era un appuntamento fisso per tanti maceratesi e ora, dopo anni di abbandono, l’impianto sarà di nuovo dei ragazzi. Sono tanti gli interventi di rigenerazione degli impianti sportivi pubblici messi in atto dall’amministrazione Parcaroli che, con i fatti, sta rendendo la città a misura per i giovani".

"Prosegue spedita la riqualificazione dell’impiantistica sportiva e dei playground di quartiere – ha affermato l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi –; in questo caso si è data specifica rilevanza al calcetto, una disciplina molto amata e seguita in città. Siamo intervenuti, inoltre, su un quartiere che attendeva attenzione da anni e che era stato dimenticato dalle passate amministrazioni. Un ulteriore impegno che si aggiunge ai tanti messi a frutto in questi quattro anni caratterizzati da un grande impegno sullo sport".

Martina Di Marco