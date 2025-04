Via Roma, auto a fuoco per un guasto. Mamma e figlioletta si mettono in salvo

Fumo dall’auto, mamma e figlia escono subito dalla macchina e chiamano i vigili del fuoco. Allarme ieri pomeriggio, intorno alle 16, per un’auto a fuoco in via Roma. Una donna, al volante di una Opel Insignia, con a bordo la figlioletta, si è accorta che dalla sua auto in movimento stava uscendo del fumo. La conducente ha subito accostato e si è fermata nel piazzale del parcheggio dove si trovano il punto vendita Tigotà e altre attività commerciali a Collevario. È scesa dall’auto insieme alla bambina e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra del comando di Macerata, che ha subito domato le fiamme e spento l’incendio, divampato per un probabile guasto all’auto. Fortunatamente nessuno si è fatto male e le fiamme non hanno provocato danni.