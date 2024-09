Via Roma chiusa: "Disagi evitabili"

"Una chiusura che sicuramente poteva essere comunicata meglio. Si sarebbero evitati molti disagi". I consiglieri comunali Narciso Ricotta e Albero Cicarè commentano la chiusura dei giorni scorsi in via Roma, all’altezza del cantiere per il sottopassaggio. "La chiusura della strada è stata comunicata poco e male. Molti automobilisti si sono trovati la strada sbarrata e hanno dovuto cercare vie alternative – rileva Alberto Cicarè, di Strada Comune –, vie che, peraltro, come quella che passa per Corneto, non sono in grado di reggere un grosso traffico, diventano pericolose". La strada, all’altezza del cantiere per il sottopassaggio, è stata chiusa venerdì pomeriggio ed è stata riaperta ieri, per consentire i lavori di ripristino dei binari del treno della tratta Civitanova-Fabriano. Cicarè aggiunge: "Chi abita in zona conosce le vie alternative, ma un automobilista che viene da lontano poteva trovarsi in grossa difficoltà con questa chiusura non segnalata. In più credo che il sottopassaggio, con la futura Mattei-La Pieve, diventerà una strada secondaria, quasi di quartiere. Spendere milioni per un’opera del genere, che in futuro sarà poco utile, è uno spreco".

Il consigliere Pd Narciso Ricotta aggiunge: "Una chiusura comunicata male attraverso la segnaletica stradale nei vari punti di accesso alla via. Nei giorni passati in più in via Roma c’è stata anche difficoltà di circolazione per un semaforo nei pressi di un altro cantiere, all’altezza del bar Nino. Sono questioni che potevano essere gestite in maniera più efficace". Né all’inizio di via Roma né all’uscita di Sforzacosta, in superstrada, la chiusura temporanea era segnalata. Ennio Tamagnini, presidente del comitato di quartiere della zona, racconta: "Tutto il traffico è stato deviato verso Corneto. Ho ricevuto alcune lamentele da persone della zona, ma erano lavori necessari per ripristinare la circolazione ferroviaria". A complicare la situazione un incidente intorno alle 8 di ieri lungo la Carrareccia, strada su cui è stato dirottato il traffico proveniente da Sforzacosta. Si sono scontrati un suv Alfa Romeo e una Renault city car all’incrocio tra la Pieve e la Carrareccia. I due conducenti, feriti in modo non grave, sono stati portati al pronto soccorso. Gravi ripercussioni invece ci sono state per il traffico, visto che la Carrareccia si è sovraccaricata.