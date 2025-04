Via San Costantino tra scarti edili e un divano

Un divano e scarti di materiale edile: ancora rifiuti in via San Costantino. L’ennesimo episodio di inciviltà è stato segnalato dai volontari di Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio) che nella prima mattinata di ieri, nel corso dei loro consueti controlli a tutela dell’ambiente e delle zone rurali, hanno trovato alcuni sacchi contenenti materiale edile di scarto, bancali di legno e altri rifiuti ingombranti, abbandonati tra la vegetazione in via San Costantino, non lontano dalla zona commerciale di Santa Maria Apparente.