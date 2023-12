Via San Domenico. Ordinanza del Comune per limitare la velocità

Eccesso di velocità lungo via San Domenico, a Civitanova Alta. Sono tanti gli automobilisti che spingono sull’acceleratore quando percorrono quella strada, soprattutto nel tratto in discesa, che collega la città alta con il quartiere di Santa Maria Apparente. Un problema segnalato a metà novembre dal settore dei Lavori Pubblici della Delegazione di Civitanova Alta, con una lettera in cui ci ravvisa la necessità di installare dissuasori di velocità, sia per la fluidità del traffico che per la sicurezza e per l’incolumità dei cittadini. È stata quindi emessa dal Comune un’ordinanza che fissa il limite di velocità a 50 kmh e che prevede la presenza di dossi artificiali in serie, con la nuova cartellonistica stradale installata per avvertire delle modifiche sulla carreggiata