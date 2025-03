Via San Salvatore chiusa da domani fino alla fine di giugno

Da domani via San Salvatore, a Tolentino, sarà chiusa fino a fine giugno, per la demolizione di un edificio. In un primo momento sarò chiusa sia al traffico pedonale che veicolare, poi, quando ci saranno le condizioni di sicurezza, sarà aperta al passaggio dei pedoni. "La chiusura comporterà la necessità di aprire al traffico piazza della Libertà e piazza Mauruzi così da permettere ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni, eliminando quindi la ztl, zona a traffico limitato", spiega il Comune. L’amministrazione, insieme alla Polizia locale, inoltre sta lavorando per modificare la viabilità in via delle Cartiere, predisponendo il senso unico a salire per raggiungere più facilmente il centro. Dopodomani il sindaco Mauro Sclavi e una rappresentanza dei commercianti andranno in Regione per la questione ristori; incontreranno l’assessore Andrea Maria Antonini.