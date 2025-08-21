Via Saragat senza cassonetti. Rifiuti abbandonati: arrivano i topi

Cassonetti dei rifiuti itineranti, in via Saragat, da un mese non trovano pace. A forza di essere spostati alla fine sono spariti del tutto, la gente l’immondizia non sa dove lasciarla e così la appoggia in terra, dove capita. Il risultato è che adesso sono anche comparsi i topi a banchettare tra i rifiuti.

A togliere di mezzo i cassonetti ha pensato l’amministrazione comunale e non sono servite a nulla le proteste di chi abita in quella zona. Attraverso la poliza locale e tramite l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni, i civitanovesi hanno chiesto una soluzione diversa da quella, draconiana, di far fuori le postazioni di cassonetti che stanno lì da anni, a servire un rione densamente popolato, dove sono presenti numerosi condomini.

I disagi cominciano quando il Comune decide di spostare i cassonetti che erano a ridosso del campo sportivo di via Saragat, e di posizionarli nella vicina via Pisani. Ma la strada è troppo stretta e quindi quella collocazione appare subito non ideale, perché genera difficoltà al traffico e poi erode tre parcheggi, in un’area in cui i posti auto sono preziosi. Tant’è, arriva un altro spostamento di cassonetti e, alla fine dei traslochi, di postazioni per gettare i rifiuti, in quel tratto di via Saragat dove c’è ne erano tre, ne rimane soltanto una. Ma siccome le famiglie residenti sono sempre le stesse, e d’agosto le presenze aumentano in virtù degli arrivi dei turisti nei Bed&Breakfast e nelle case vacanza, l’immondizia aumenta ulteriormente e la gente la deposita dove può, lasciando i sacchetti anche a ridosso dei pali della segnaletica verticale. E i topi sguazzano.

Una questione di inciviltà, vero, ma anche di sbagliata gestione di un problema da parte di chi non ha tenuto conto delle segnalazioni dei residenti. "Non è solo un fatto di decoro, ma sopratutto di igiene pubblica, perché attorno ai sacchetti dei rifiuti accatastati in terra sono arrivati i topi" denunciano i residenti. "Il Comune conosce il problema – concludono – e se la soluzione è togliere i cassonetti proprio non ci siamo. In questa zona peraltro vivono anche consiglieri regionali e consiglieri comunali, ma pare che non vedano nulla, come se fossero ciechi di fronte a quello che succede lungo la strada".

Lorena Cellini