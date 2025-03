Via Saragat, un autodromo tra cinque scuole

C’è una strada nel quartiere di Fontespina dove si affacciano cinque scuole – dall’asilo nido fino alle superiori – e dove le auto sfrecciano a velocità che sfiora gli 80 chilometri orari e qualche volta li supera. È via Saragat, e qui il limite consentito sarebbe 40 chilometri l’ora, ma raramente viene rispettato, mentre i dossi che sono stati apposti sull’asfalto per scoraggiare i novelli piloti non servono a far rallentare gli automobilisti e hanno l’effetto di un pannicello caldo. Ogni giorno, mentre genitori e nonni portano a scuola figli e nipoti, mentre gli studenti delle medie e degli istituti superiori raggiungono le loro classi, attraversando la strada e camminando a gruppi sui marciapiede, si assiste a uno sfrecciare continuo di auto, che non frenano nemmeno a ridosso degli ingressi delle scuole, con il pericolo costante del verificarsi di un incidente. Proprio per le caratteristiche della strada, e per il fatto che ospita tante scuole, via Saragat è rientrata nella geografia scelta dall’amministrazione comunale per istituire le cosiddette Zone 30, dove il limite è appunto fermo a 30 chilometri orari. Se ne è cominciato a parlare due anni fa del progetto, e non se ne è fatto nulla. Così in via Saragat continuano i gran premi e continua a farla franca chi spinge il piede sull’acceleratore, per non parlare della parallela via Vasco de Gama trasformata ormai in un autodromo, con passaggi di auto che sforano i 100 chilometri orari.

"Che non sia accaduto ancora nulla non significa che non si debba fare qualcosa per prevenire" osservano i residenti, che da tempo portano all’attenzione dell’amministrazione il problema dell’eccessiva velocità lungo quelle strade. "Ogni mattina –continuano – ci sono frotte di bambini con i loro familiari su questa strada ed è pericolosissimo continuare a tollerare che non vengano rispettati i limiti di velocità. Il Comune intervenga". Nel settembre 2024 era stata comunicata dall’amministrazione l’istituzione della Zona 30 in via Saragat, nel tratto tra via Coook e via Enrico il Navigatore, ma il piano annunciato è ancora fermo in un cassetto.

Lorena Cellini