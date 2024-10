Via Scossicci, lavori nel sottopasso: "Semaforo per gli allagamenti"

Sono finalmente cominciati i lavori nel sottopasso di via Scossicci, a nord di Porto Recanati, che prevedono il posizionamento di nuove pompe di sollevamento, oltreché un moderno impianto semaforico che entrerà in funzione in caso di allagamento. Si tratta di un intervento davvero atteso, visto che a febbraio scorso dei residenti si erano lamentati a più riprese della situazione, perché quel passaggio spesso si allagava anche solo per delle lievi piogge.

Tra l’altro, in un primo momento l’avvio del cantiere era stato annunciato per l’inizio di maggio dall’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini, ma poi erano seguiti dei ritardi. Ma ora è la volta buona. "L’importo dei lavori è in totale di 24mila euro – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Riccetti -. In primis è previsto un intervento idraulico in quanto si sostituiranno le vecchie pompe di sollevamento, che servono per aspirare l’acqua, e ne saranno messe altre più potenti. Inoltre sarà rifatta l’intera impiantistica, attraverso il posizionamento di un nuovo quadro elettrico e di una centralina". E c’è dell’altro. "Sul sottopasso verrà installato un semaforo che si attiverà in caso di allagamento, facendo scattare il rosso – riprende l’assessore Riccetti -. E dunque non sarà più necessario, ogni volta che piove, mettere lì una transenna per indicare il pericolo. In tutto ciò, non mancherà nemmeno un sistema di allarme che entrerà in funzione qualora non funzionassero le pompe di sollevamento. Il cantiere è iniziato mercoledì, quando è stata chiusa la viabilità nel sottopasso. Ma già nel primo pomeriggio di ieri il transito è stato riaperto. I lavori, comunque, andranno avanti per tre o quattro giorni".

Allo stesso tempo, c’è pure chi afferma che ci sono altri problemi da risolvere lungo via Scossicci. "L’importante sarà adesso sistemare i fossi là attorno che sono ancora sporchi e appartengono alle Ferrovie dello Stato – segnala un residente -. Se non vengono puliti, infatti, il sottopasso subisce delle infiltrazioni d’acqua. So che il Comune ha mandato una comunicazione scritta alle Ferrovie per sollecitarli a intervenire. Infine – conclude il portorecanatese - bisogna riparare la pista ciclabile che passa in via Scossicci. Quel tratto, da ormai troppo tempo, risulta danneggiato a causa del passaggio di alcuni trattori che lavorano nei terreni agricoli della Santa Casa di Loreto".