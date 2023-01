Via Spalato, chiude il supermercato "Perdiamo l’ennesimo servizio"

di Chiara Gabrielli Sta per chiudere i battenti il supermercato di via Spalato: storico punto di riferimento per il quartiere, da oltre 35 anni, si prepara ad abbassare la saracinesca alla fine della settimana. Sabato sarà l’ultimo giorno. I clienti della zona, dove vivono molti anziani, non si rassegnano all’idea, anche perché per molti sarà un problema raggiungere il supermercato più vicino, specie per chi non ha l’auto. Al punto che l’Auser, associazione di volontariato, è passata a lasciare i bigliettini con il numero da chiamare per chi avesse bisogno di aiuto per fare la spesa. Ieri per le corsie, alla cassa e dietro al bancone tanti sguardi tristi tra i clienti e il personale, qualcuno ha le lacrime agli occhi: "Ci dispiace molto, a livello umano – dicono le dipendenti, commosse –, si è creato un bellissimo rapporto sia con i clienti che tra di noi, eravamo una bella squadra. In tutti questi anni, l’ambiente è sempre stato sereno, mai pettegolezzi, mai una maldicenza, ci vogliamo tutti bene e ci aiutiamo". Al punto Conad, dove lavorano 7 persone (quattro soci e tre dipendenti) si vedono costretti a mollare per i costi, sostenerli è diventato impossibile: l’anno scorso il bilancio si...