Via Spalato, da lunedì nuova viabilità

Cominceranno lunedì i nuovi lavori di manutenzione in via Spalato che prevedono la fresatura, riasfaltatura e messa in quota dei pozzetti, di una corsia per volta, mantenendo il flusso di traffico a scendere dall’incrocio con via Cassiano da Fabriano fino a via Roma, lasciando la possibilità d’ingresso ai veicoli dei residenti in via Spadoni. A seguire verrà avviata la sesta fase con la posa del cosiddetto "tappetino" dall’incrocio con viale Carradori fino a quello con via Roma. Per consentire i lavori il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza che prevede il senso unico di marcia a scendere in via Spalato, dall’incrocio con via Cassiano da Fabriano fino a via Spadoni; il divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto da via Cassiano da Fabriano fino al civico 157 di via Spalato; senso unico alternato durante la stesura del "tappetino" secondo l’avanzamento dei lavori. In via Roma: obbligo di proseguire dritto all’incrocio.