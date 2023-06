Via Spalato, finalmente le strisce "Speriamo che le auto rallentino"

Via Spalato, sono comparse le strisce pedonali tanto attese. I lavori di asfaltatura e sistemazione della strada sono terminati da qualche settimana ma, dopo il completamento dei lavori, non erano stati realizzati gli attraversamenti: una mancanza molto sentita dai residenti, che avevano protestato, facendo notate che ogni volta si rischiava grosso a tentare di raggiungere l’altro lato della via, trattandosi di un’arteria sempre molto trafficata. Gli abitanti della zona ieri mattina si sono svegliati con le strisce pedonali disegnate lungo tutta la via: "Finalmente – il commento dei più –, ci hanno fatto aspettare, però adesso la strada è come nuova. A parte per il fatto che continuano a scavare a più riprese in alcuni punti". "Speriamo che la comparsa delle strisce servirà a far rallentare un po’ i veicoli – il pensiero di Gianluca Micozzi della tabaccheria di fronte alla gelateria –, qui di solito sfrecciano e attraversare certe volte è molto pericoloso. Nel periodo in cui siamo stati senza strisce pedonali è stato anche peggio del solito, ora ci auguriamo che andrà meglio. Ma servono prudenza e attenzione da parte di chi è alla guida". L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori aveva spiegato che c’era voluto un po’ perché le strisce sarebbero state realizzate con una tecnica diversa da quella usuale, "in questo modo gli attraversamenti saranno più innovativi e anche più funzionali. Saranno realizzati infatti con doppio componente, a livello di materiale e di vernice (c’è anche la resina), con il risultato di un doppio beneficio: sono più resistenti agli eventi atmosferici e al passaggio delle auto e quindi restano di più nel tempo, inoltre sono più visibili perché hanno l’effetto catarifrangente, per cui nelle ore serali e notturne si noteranno molto di più".

c. g.