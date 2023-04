Via Spalato, la protesta dei bambini "Ci avete deluso: dateci la palestra"

di Chiara Gabrielli

"Vogliamo la palestra. È un nostro diritto. Ce l’avevate promesso. Ci avete deluso". Uno slogan dopo l’altro: a farsi sentire sono i piccoli alunni della scuola elementare IV Novembre di via Spalato, davanti alla nuova struttura, inaugurata a gennaio tra canti dei bimbi e saluti di atleti e autorità, ma fino ad oggi mai utilizzata. Infatti, l’amministrazione non ha ancora consegnato le chiavi al preside Milco Calzetti. Il problema? "Lungaggini di ordine tecnico e amministrativo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori –, ad esempio c’erano da fare i test per la tenuta delle tubazioni. Comunque, il verbale ora è pronto, la consegna avverrà la settimana dopo Pasqua".

Ma i piccoli non ci stanno. La protesta parte proprio da loro, in particolare dagli alunni della quinta: "Ci hanno fatto vedere la palestra nuova – dicono – e adesso rischiamo di non metterci piede affatto, tra due mesi la scuola finisce". La manifestazione si è poi allargata anche ai bimbi degli altri anni. E così ieri mattina, all’uscita alle 12.30, gli alunni si sono radunati davanti alla palestra, armati di cartelli e della propria voce: "Perché l’avete inaugurata se non è pronta?", si legge su alcuni striscioni colorati realizzati dai bimbi. E ancora: "Facciamo la protesta, vogliamo la nostra palestra". "Lo sport è vita, aprite le porte della palestra ormai finita", il messaggio di una bimba.

Anche molti genitori sono delusi: "Fatti e non proclami – così Sandro Gentili, padre di un alunno di quinta –, ai nostri figli sono rimasti due mesi, sarebbero contenti di utilizzare la palestra che è stata loro promessa". "Le persone qui sono arrabbiate perché l’inaugurazione c’è stata a gennaio – sottolinea Renzo Saltini, altro genitore di un alunno di quinta –, anche i bambini si sono sentiti presi in giro. E poi, quello spazio consentirebbe di svolgere attività motorie fondamentali, che non si possono di certo fare nell’atrio della scuola". "La classica vergogna all’italiana – il pensiero di Alessandro Manzi, papà di un alunno di quarta –, il nastro si taglia quando la struttura è pronta, non due mesi prima. Avranno agito così per una questione di propaganda, invece, alla fine, hanno fatto solo una brutta figura". "Si poteva inaugurare quando era finita – aggiunge un altro papà, Diego Abbati –, mio figlio frequenta l’ultimo anno, penso che a questo punto non ci metterà piede. Dispiace". "Questa protesta è partita dai bambini – le parole di una mamma della quinta, Maura Sospetti –, si sono organizzati per far sentire la propria voce. Hanno pensato a tutto loro, anche a realizzare i cartelli. Ci piacerebbe avere risposte certe da parte dell’amministrazione, la consegna continua a slittare, vedremo se davvero ci daranno le chiavi dopo Pasqua, finora le scadenze non sono state rispettate".

"È un peccato – commenta Matteo Ciccarelli, genitore di un’alunna della terza –, i bambini vengono spesso dimenticati, messi in secondo piano, quando invece dovrebbero essere una priorità per gli amministratori". L’assessore Andrea Marchiori sottolinea che la struttura, costruita in un paio di anni e costata all’incirca un milione di euro, è stata inaugurata il 21 gennaio anche se non era prontissima, "perché le maestre ci avevano chiesto di anticipare il taglio del nastro, comunque pensavamo che poi l’iter sarebbe stato più veloce".