Via Spalato: pista allagata, mamme e bimbi al lavoro

Pista di pattinaggio in via Spalato trasformata in un pantano dopo la bomba d’acqua del primo pomeriggio di giovedì. I residenti nel quartiere, che si sono improvvisati volontari, armati di tanta pazienza e buona volontà si sono rimboccati le maniche e si sono messi subito all’opera per ripulire tutto: un gran lavoro, che li ha visti impegnati per tutto il pomeriggio. La parte in cemento della pista era un lago, anche l’area giochi era stata completamente inondata. Mamme, nonni e bambini, fianco a fianco, a mano o con delle palette, hanno rimosso dalle grate di scolo, che erano completamente sature, tutta la sporcizia accumulata nel corso del tempo. Alla fine del pomeriggio, avevano raccolto diversi cumuli di roba. Ieri mattina poi, sono arrivati anche gli operai del Comune, che hanno finito il lavoro iniziato dai cittadini. I residenti del quartiere di via Spalato tengono molto alla piccola area verde, unico punto di ritrovo di tutta la zona: "Ma non viene pulita mai durante l’anno – fanno notare –, ed ecco il risultato. L’acqua non defluisce correttamente e il rischio è che a ogni temporale venga a crearsi una situazione del genere, privando noi famiglie di uno spazio prezioso per stare all’aria aperta, incontrarsi, far giocare i bimbi, passare del tempo insieme. È il solo posto che abbiamo a disposizione in questa zona. Basterebbe poco per tenerlo sempre pulito". La bomba d’acqua di giovedì ha causato non pochi disagi a Macerata: la fogna di Fontescodella è esplosa, un danno importante, mentre smottamenti si sono registrati un po’ ovunque nelle strade di campagna nei dintorni della città.

Chiara Gabrielli