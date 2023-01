"Via vai di gruppi turistici: tutti restano affascinati dalla città"

Sempre più gruppi turistici scelgono Macerata e la sua provincia per trascorrere le vacanze. "Negli ultimi mesi abbiamo accolto numerosi gruppi provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia, Belgio – spiega Elena Prokopenko, presidente dell’associazione Macerata by Marche guide turistiche nelle Marche –. E’ sempre preziosa la collaborazione con le guide esterne, con le amministrazioni e i cittadini per curare insieme gli itinerari, l’organizzazione e l’accoglienza per far sentire gli ospiti come a casa loro. La professione di guida turistica non è facile, c’è dietro un grande lavoro di promozione, comunicazione e investimento, ma vedere arrivare i bus turistici e alla fine vedere ripartire i gruppi soddisfatti, è sempre una grande emozione. Significa che siamo riusciti a lasciare loro un bel ricordo della nostra stupenda terra con l’augurio di ritornare". A Macerata i turisti hanno anche ricevuto il saluto dell’assessore Riccardo Sacchi, mentre i gruppi che sono andati a Montelupone, di Alberto Muccichini, una delle ’anime culturali’ del paese. "Macerata, città d’arte per vocazione, con i suoi bellissimi monumenti e musei, palazzi storici, vicoli medievali e paesaggi meravigliosi - ha ricordato Sacchi - ha incantato i tanti visitatori che hanno apprezzato l’accoglienza, l’ospitalità e la nostra cucina tipica". "Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore Sacchi per aver provveduto all’assegnazione di un parcheggio peri bus turistici nei pressi del centro - ha concluso Prokopenko -. Quello precedentemente assegnato era allo stadio, troppo distante e scomodo. Ora i bus turistici possono sostare gratuitamente lungo le mura, ai giardini Diaz e, per questo voglio ringraziare anche l’assessore Paolo Renna e la Polizia locale per la collaborazione. Il turismo va avanti nonostante tutte le difficoltà, la gente ha voglia di viaggiare. Peccato la mancanza di strutture alberghiere in centro".