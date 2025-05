Via Valenti, la partenza dei lavori slittata di 24 ore

"I lavori per il nuovo asfalto partiranno oggi". Così Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, sul cantiere in via Ghino Valenti, ormai molto trafficata vista la parziale chiusura di via dei Velini. Lo start dell’intervento era previsto ieri, ma è slittato di 24 ore. "I tecnici e l’impresa hanno effettuato un sopralluogo per prendere alcune misure. I lavori con i mezzi dovrebbero formalmente iniziare oggi, e dureranno tre o quattro giorni, anche a seconda del meteo. Ad ogni modo – chiarisce l’assessore – via Valenti non sarà chiusa, ci saranno dei movieri a regolare la circolazione".

Il tratto a valle di via dei Velini, che è da tempo percorribile solo salendo da Villa Potenza a Macerata per l’importante cantiere pubblico, è stato ieri chiuso alcune ore per "il montaggio di alcuni pannelli sulla palificata che si sta costruendo, con il traffico che è stato interdetto solo per qualche ora. Il necessario intervento preliminare dell’Apm in quell’area infatti è terminato e si è proceduto a lavorare senza problemi".