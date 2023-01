"Via Verga dissestata, è ancora tutto fermo"

"Qui è ancora tutto fermo, nonostante i vari annunci, eppure si fa molto per altre zone della città". Parole di Ernesto Freddi, un residente di via Verga, tre le vie più lacerate di Civitanova e dove da tempo i cittadini segnalano al Comune il disagio vissuto ogni giorno. Freddi non è la prima volta che interviene sul nostro giornale, stanco di "dover passare per via Alighieri per rientrare a casa, perché sennò rischio di danneggiare le sospensioni dell’auto", spiega. Alcuni giorni fa, era stata l’associazione ‘Civitanoi’ a dire la sua, lamentando come l’avvio dei lavori "fosse stato promesso entro metà novembre, invece il cantiere non è mai partito". Un concetto, quello espresso da Civitanoi, ampiamente condiviso da Freddi, "così si prendono in giro i cittadini – incalza –. Le opere sarebbero dovute partire due mesi fa", che ora aggiunge: "Leggo dai giornali che sono in programma lavori per la città alta con importanti capitoli di spesa. Ora, vanno bene gli interventi in questa zona della città ma non si può certo trascurare via Verga. Noi che abitiamo da queste parti non siamo cittadini di serie B". Il residente di San Marone si riferisce alle decisioni prese nella seduta di Giunta dello scorso 23 dicembre, quando è stata deliberata la spesa di 60mila euro per il rifacimento dell’asfalto in via Corridoni e di 230mila per il palazzo della Delegazione comunale. Tuttavia, per quest’ultima scelta, si tratta di una spesa aggiuntiva rispetto ai 667mila euro previsti e dovuta all’aumento dei prezzi dei materiali edili.

Francesco Rossetti