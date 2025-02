Via Verga, tubatura rotta. Deviazioni e strada chiusa

L’acqua fuoriuscita da una tubatura rotta ha creato una piccola voragine. Stiamo accertando quanto l’acqua abbia scavato in modo da riparare l’acquedotto e ripristinare la normale viabilità.

Nella serata di ieri in via Verga si è verificato un piccolo smottamento, con un pezzo di asfalto che ha ceduto. I tecnici dell’Apm oggi dovrebbero accertare quanto e dove l’acqua uscita dalla conduttura abbia scavato. La Polizia locale intanto ha disposto la chiusura della via. Tutte le auto possono uscire su via Montale mentre quelle che arrivano da via Ungaretti per immettersi su via Verga devono percorrere via Pirandello e via Quasimodo.

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori tranquillizza: "Per oggi risolveremo il problema della tubatura rotta. Non si tratta, comunque, di una situazione allarmante. Il traffico peraltro in quella zona può essere gestito bene con le vie limitrofe, dovrebbe essere una situazione abbastanza circoscritta. Se si fosse trattato di un problema idrogeologico sarebbe stato molto peggio. Si tratta, invece, solo di un tubo rotto".

