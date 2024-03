Via Zara chiusa tre mesi per lavori

Rifacimento dell’asfalto in via Zara, da lunedì al via il cantiere che resterà aperto tre mesi, fino a giugno. La strada, ridotta a un colabrodo, verrà chiusa al transito. L’intervento interesserà anche il rifacimento della rete dell’acquedotto e l’ampliamento dei marciapiedi.

Per tre mesi ci saranno, specialmente per i residenti, disagi al traffico e alla sosta perché via Zara collega corso Umberto con viale Matteotti e perché i lavori, affinché si abbia la totale fruibilità della via, termineranno non prima della metà del mese di giugno. Saranno eseguiti dall’Atac e dalla ditta Edilasfalti di Camerino. Il primo step riguarda il rifacimento, da parte dell’Atac, della linea dell’acquedotto (costo circa 75.000 euro) con l’avvio degli scavi dall’incrocio con corso Umberto I fino a quello con viale Matteotti e tempi di esecuzione di circa trenta giorni. Quasi contemporaneamente la Edilasfalti, per un importo dell’opera pari a 189 mila euro, inizierà con la demolizione dei marciapiedi che verranno realizzati in pietra naturale uguale a quelli di via Lauro Rossi che ne è la parallela, mentre i cordoli verranno realizzati in travertino. Sul fronte della viabilità, da lunedì via Zara sarà chiusa alle auto provenienti da corso Umberto I e, contemporaneamente, occhio al parcheggio perché verranno installati i divieti di sosta lungo l’intera via, mentre tutte le strade che vi confluiscono, ovvero via Nave, via Conchiglia, via Dalmazia e via Fiume, verranno interdette al transito in base all’andamento dei lavori. E’ garantito il transito pedonale per l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali insite in quella via.

"Un cantiere dopo l’altro - commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica - abbiamo asfaltato la rotatoria a Santa Maria Apparente e San Marone, completato via Verga, via Giusti e via Romagna, in via Corridoni e via Fontanelle".

l. c.