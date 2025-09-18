Via Zorli, comitato torna alla carica: "Tanti problemi. Nessuno ci ascolta"

"A breve sarà demolito il palazzo accanto alla nuova struttura alla Pace, noi residenti di via Zorli non possiamo passare per la ripida salita che esce davanti alla scuola. Non è sicuro e, se ci fosse necessità di mezzi di soccorso, arrivare qui non sarebbe facile". Il comitato di residenti di via Zorli torna a sollevare l’attenzione sui problemi che il cantiere di via Pantaleoni, il più grande della ricostruzione post sisma, porta alla viabilità nell’area. In una nota il comitato scrive che "attendiamo ancora la visita del sindaco, a cui chiediamo un incontro da luglio. La situazione, considerata anche la ripresa delle scuole e il traffico, non agevola chi è in carrozzina o ha un passeggino. Alla fine di via Zorli – segnalano ormai da tempo i residenti – c’è un muretto con un piccolo passaggio pedonale, peraltro sempre ostruito dalle macchine parcheggiate. Basterebbe demolire il muretto per rendere la viabilità migliore, con una strada che garantirebbe l’uscita verso via Pace. Noi residenti, per entrare in via Zorli da via Pace, dobbiamo salire per borgo San Giuliano, poi le mura, rampa Zara, piazza Mazzini e via Pantaleoni per arrivare infine sulla nostra via, dove c’è un semaforo per il senso unico alternato, oltre che i mezzi di lavoro del cantiere".

"Non capiamo questo abbandono da parte dell’amministrazione comunale –fa sapere il comitato con rammarico evidenziando il complesso tragitto d’accesso alla via –, e ringraziamo il comandante dei vigili urbani Danilo Doria per il lavoro svolto; da subito si è impegnato a prendere visione della situazione. Attendiamo speranzosi la risoluzione della problematica", chiude il comitato.

Lorenzo Fava