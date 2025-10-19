Viabilità abusiva, ora il Tar annulla tutto

Un commissario plenipotenziario per il ripristino dei luoghi e una segnalazione alla procura della Corte dei conti. Si chiude così, per ora, la controversia tra le titolari della Arredamenti Morresi e il Comune di Corridonia, in merito ai parcheggi e alla strada realizzati in via Belletti a San Claudio. Il Tar Marche ha infatti rilevato il mancato rispetto delle sentenze emesse dallo stesso tribunale e dal Consiglio di Stato, e disposto per far sì che tutto torni come era prima.

La vicenda inizia quattro anni fa, quando con due Scia avviate dall’architetto Fabio Morresi erano state autorizzate l’eliminazione di parte dell’aiola spartitraffico, trasformata in parcheggi, e la modifica della viabilità, creando una strada su una proprietà privata, senza l’accordo dei proprietari, Betti e Cinzia Morresi. Le due dunque, con gli avvocati Carlo Nunzio Sforza e Natalie Ripa, si erano rivolte al Tar, che aveva dato loro ragione. Il Comune aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato, ma anche lì erano state riconosciute le ragioni delle donne, con l’ordine al Comune di riportare i luoghi allo stato precedente.

Nonostante questo, e un sopralluogo della polizia locale aveva dichiarato la "conformità dei luoghi al progetto dell’architetto Morresi". Nel 2024 era partita una procedura di sanatoria dei lavori, e fino al completamento il Comune aveva congelato l’esecuzione delle sentenze.

Le Morresi allora sono rivolte di nuovo al Tar, per l’esecuzione delle sentenze. E nei giorni scorsi i giudici di Ancona hanno ancora dato loro ragione.

Il Comune, spiegano i giudici, era stato condannato a disporre il ripristino dei luoghi, invece aveva congelato le sentenze e atteso la sanatoria dei lavori del privato. Tutti nulli dunque i provvedimenti comunali: un sistema per "giungere allo stesso esito ritenuto illegittimo – scrive il Tar –, aggirando le sentenze dal punto di vista sostanziale".

Da qui la decisione di dare al Comune 45 giorni per rimettere tutto come era prima; scaduto il termine il commissario ad acta, l’architetto Giacomo Circelli, ex dirigente del Comune di Ancona, provvederà entro tre mesi per l’esecuzione dei lavori, con i fondi del bilancio comunale. Sempre il commissario dovrà inviare una relazione alla procura contabile. Infine il Comune dovrà pagare tutte le spese del ricorso, 6mila euro.

"Le mie clienti, dopo un’istanza al Comune che è stata respinta, sono state costrette ad agire per affermare diritti evidenti – spiega l’avvocato Sforza, raggiunto la telefono –. La sentenza oggi è durissima, ma inevitabile e giusta. Cinzia e Betti Morresi sono state costrette a intervenire per tutelare parti private e condominiali, modificate nonostante il loro dissenso".