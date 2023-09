Viabilità diversa per la Festa delle Casette

Modifiche alla circolazione in occasione della “Festa delle Casette” in programma fino a venerdì. Disposto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cucchiari (ambo i lati) e via Ariani ambo i lati (tratto di strada compreso da via Merelli fino all’edificio della residenza universitaria Fratelli Cairoli); il divieto di transito in via Ariani eccetto residenti per il rientro nelle aree private e in via Cucchiari. Domani, dalle 13.30, previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su ambi i lati di corso Cairoli, tratto compreso tra via Gigli e piazza Nazario Sauro; in via Severini (sul lato sinistro in direzione corso Cairoli, sugli stalli APM a “spina” prospicienti i civici dal 3 al 9; nel tratto dal civico 1 fino all’intersezione con corso Cairoli; lato destro, sugli stalli APM a “spina” prospicienti i civici dal 10 al 18 – per manovra autobus e autocarri. Divieto di sosta anche in via Aleandri, nell’area prospicente il civico 1 e in piazza Nazario Sauro (lato bar) dalle 14.30 alle 19. Dalle 14.30 chiusura del traffico veicolare in corso Cairoli (tratto compreso tra via Bigli e piazza Nazario Sauro) con la seguente regolamentazione: divieto di transito in corso Cairoli (in ambo i sensi di marcia); apposizione della relativa segnaletica e transennamento con sbarramenti fisici alle intersezioni con via B. GigliVia Pancalducci, piazza Nazario Sauro, via Severini, via delle Moje, via della Nana (i residenti di via delle Moie e via della Nana potranno accedere da via Bastianelli). Previsto, inoltre, il senso vietato tra via Pancalducci e via Braccialarghe, in direzione corso Cairoli. Previsto il divieto di transito in via Severini. Previste la direzione obbligatoria dritto in via Pancalducci, a scendere, in prossimità dell’intersezione con via Severini (eccetto residenti); la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Severini e via Pancalducci, valido per i veicoli in uscita da via Severini; la direzione obbligatoria a destra verso viale Diomede Pantaleoni, valido per i veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni. Venerdì, dalle 15, divieto di transito in via Moje. Dalle 9 alle 18, divieto di transito nell’APU di piazza Mazzini per l’allestimento della manifestazione “La Carovana della salute”.