Viabilità e sicurezza sulle strade: "Via Valenti, bisogna intervenire"

Si torna a parlare di sicurezza sulle strade cittadine dopo lo scontro tra auto e moto che si è verificato lunedì in via Valenti. Ad avere la peggio è stato un 45enne trasportato a Torrette. Quanto accaduto però riporta a galla il problema della viabilità che più volte, anche in passato era stato sollevato, dai residenti della zona. A parlare adesso è Alberto Binanti presidente del consiglio di quartiere.

"Via Ghino Valenti – sottolinea –, per via del cantiere sulla ‘corta’ per Villa Potenza, è cruciale per la viabilità cittadina. Un volta terminati quei lavori si potranno installare dissuasori di velocità in via Valenti. Le macchine su quella strada sfrecciano, ci sono anche problemi di attraversamento e l’asfalto è da rifare". Binanti, alla guida del consiglio di quartiere che comprende anche via Valenti, spiega anche che "una volta superato il cantiere in via dei Velini, si potrà procedere in via Valenti. Ci sono punti in cui il fondo stradale è messo malissimo, ma una parte della via è di competenza dell’Anas. Intervenire ora sarebbe una follia, visto che chi va da Macerata a Villa Potenza passa da lì. Quando saranno superate queste problematiche si potrà pensare di intervenire in via Valenti". Binanti aggiunge che "il Comune sa che c’è bisogno di un intervento, ma al momento è impossibile".

I residenti da tempo chiedono interventi che limitino lo sfrecciare delle auto. "In passato – conclude Binanti – si è parlato di mettere dei dissuasori". I residenti lo avevano chiesto per limitare la velocità dei mezzi. E adesso tornano alla carica.