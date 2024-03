"Viabilità e tariffe sono i temi prioritari"

Dalla Ztl alla viabilità: Laura Francioni e Carlo Scarponi, in rappresentanza di Udc e Costituente popolare di Recanati insistono su temi che hanno suscitano un grande dibattitto in città in questi anni. Per entrambi Recanati avrebbe bisogno "di rotatorie nei punti critici della città, e una nuova bretella stradale ’F.lli Farina’ che colleghi via Gherarducci a Spaccio Fuselli. Questa strada è necessaria per alleggerire il traffico della ex 77 più a monte, essendo l’unica in città percorsa da mezzi pesanti e con molte rotatorie". Inoltre permetterebbe di "evitare la congestione nel rione Fonti S. Lorenzo, in particolare in occasione di eventi sportivi e per l’entrata/uscita degli studenti a scuola. Ciò consentirebbe l’accesso diretto agli impianti sportivi con la possibilità, magari, di realizzare nuovi parcheggi lungo questa stessa arteria".

Altro punto fermo è considerare prioritarie le manutenzioni straordinarie e ordinarie, pena non solo il cattivo funzionamento di strutture e servizi comunali, ma anche il loro decadimento con conseguenze enormi sui costi per il loro ripristino. "Immobili, rete viaria, marciapiedi, illuminazione pubblica, viabilità rurale con il coinvolgimento dei privati, pulizia di caditoie e tombini devono diventare una spesa ordinaria da finanziare con il bilancio comunale: in cinque anni l’obbiettivo può essere raggiunto". Infine, il tema dell’acqua e dei rifiuti. "Per l’acqua potabile la fascia tariffaria minima dovrebbe essere portata ad almeno 30 metri cubi per utente, e il comune dovrebbe farsi parte attiva per una verifica dei costi della raccolta rifiuti al Cosmari".

Antonio Tubaldi