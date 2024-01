Viabilità e turismo, le priorità di Camelina

È Claudio Camelina, 69 anni, oggi residente ad Appignano ma montefanese doc il candidato sindaco che il centro destra tutto unito appoggia per le prossime elezioni amministrative in programma a giugno a Montefano come in altri Comuni italiani. Ha svolto per molti anni l’attività di fitoiatria con la ditta Siapa di Ancona. Poi, dal 1992 è diventato responsabile della filiale di Osimo del Consorzio Agrario di Ancona. A lui il compito di riconquistare la città oggi a guida centro sinistra con il sindaco Angela Barbieri che, al suo primo mandato, cercherà sicuramente di mantenere la poltrona di primo cittadino ricandidandosi. A fianco a lui tutto il gruppo consiliare di "Montefano Domani" con il capogruppo Anastasia Accattoli e il gotha del centro destra provinciale, da Massimo Belvederesi, Portavoce di Fratelli d’Italia, accompagnato dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni a Antimo Flagiello di Forza Italia e a Luca Marconi per l’UdC provinciale.

"Sono sposato da 45 anni e ho tre figli – racconta – Camelina. Vivo ad Appignano, ma Montefano, dove sono nato, è il paese che ho nel cuore ed è per questo che ho scelto di candidarmi. Spero di poter avere con me un bel gruppo di giovani per cambiare questa città e renderla più vivibile e accogliente".

Obiettivi? "Ce ne sono molti, ma per essere realisti e non fare vane promesse puntiamo intanto a migliorare la viabilità, soprattutto esterna, perché c’è molto bisogno di intervenire nelle strade periferiche e di campagna, compresi i ponti, perché è quasi tutto distrutto. Poi c’è il turismo perché Montefano è un paese storico che merita di essere valorizzato, ci sono tanti bei palazzi antichi che possono rappresentare una risorsa. Come non ricordare poi che a Montefano abbiamo due prestigiose cantine, quella dell’amica Accattoli e quella degli Azzoni i cui prodotti meritano di essere meglio conosciuti. Da parte mia la massima disponibilità".

Camelina gioca in casa quando passa al problema dell’agricoltura. "Montefano è un paese agricolo, certo le industrie ci sono, ma sono piccole, quindi massima attenzione ai problemi degli agricoltori e anche degli artigiani". Sapendo di parlare anche ai giovani non dimentica lo sport ed è convinto che questo settore abbia bisogno di investimenti "perché vedo che molte strutture sono fatiscenti. Se sarò eletto, mio primo dovere ed impegno sarà quello di ascoltare tutti". Confessa alla fine di non essere "un grande oratore, ma di essere un uomo pratico a cui piace mettersi in gioco con i fatti che sono poi quelli che contano".