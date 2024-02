"Viabilità, il sindaco dia risposte"

"Il sindaco di Montecassiano deve rispondere sul tema della viabilità". Stefano Pancotto, ex consigliere comunale dal 1996 al 2009 ed ex assessore all’urbanistica dal 1997 al 2002, si rivolge a Leonardo Catena, dopo che il sindaco ha accettato la candidatura per il terzo mandato alla guida di Montecassiano. "Ha elencato argomenti autocelebrativi – scrive Pancotto rivolgendosi al sindaco –, che rientrano nei doveri che attengono alla propria mansione, per la quale lei mi risulta pagato. Comprendo la sua voglia di rimanere defilato sull’argomento viabilità di vallata, come il Re Tentenna, ma non lo può fare perché ha già deliberato a favore di una superstrada nel 2004, nel 2005 e nel 2006. Non può esimersi dal dare una risposta sull’argomento che allo stato, piaccia o no, è già arrivato a livello ministeriale e ha una rilevanza sociale di vaste dimensioni riconosciute in atti pubblici e in via trasversale, che interessano particolarmente Montecassiano. Qualcosa o qualcuno e le impedisce di condividere argomenti utili per il nostro territorio? Io l’ho votata più volte per vicinanza politica e simpatia personale, e proprio per questo mi sento in diritto di chiederle conto: da che parte sta sul problema da lei stesso deliberato in passato? Sono da ritenere ancora valide e condivise da lei le delibere di consiglio comunale o è cambiato qualcosa?". L’ex assessore e consigliere ricorda al sindaco che la questione è oggetto di atti pubblici, e andrà discussa con le amministrazioni provinciale e regionale, "e anche con il ministero. Ho la chiara impressione che lei si trovi in imbarazzo, è come se avesse paura di manifestare il suo pensiero, pro o contro rispetto a quanto da lei approvato tra il 2004 e il 2006".

"Il suo comportamento, sul punto – aggiunge –, mostra tutta la sua ingenuità politica. Purtroppo dopo i suoi 20 anni di carriera politica, non posso più giustificarla e a poco serve autocandidarsi, tagliando fuori ogni rinnovamento, facendo credere a tutti che è "insostituibile condottiero di Montecassiano". Forse ha ancora compreso che le prossime elezioni a Montecassiano vedranno come argomento principale la viabilità di vallata. Dovrà decidere da che parte stare e prima delle elezioni, perché i finanziamenti non possono aspettare e non saranno ammessi ritardi per convenienze di bottega".