Viabilità, incontro con i cittadini

Si è parlato di traffico e di viabilità del quartiere Fonti San Lorenzo a Recanati, dove si addensa circa un quarto dell’intera popolazione. Presenti, all’incontro, diversi residenti, il sindaco Bravi e l’assessore alla viabilità Scorcelli oltre ai dipendenti dell’Utc e della polizia municipale. "È stata una riunione partecipata e proficua – sottolinea il sindaco –, che testimonia la bontà del metodo dell’ascolto che abbiamo spesso attuato in questi anni". È un bel rompicapo la viabilità di un quartiere nato negli anni ’70 quando prima si costruirono i tanti palazzoni, che oggi lo caratterizzano, dislocati su tre vie malamente collegate fra di loro e con scarsi parcheggi e poi si pensò alle strade e ai servizi. Se a questo si aggiunge le tante famiglie residenti, con auto al seguito, e la scarsità del servizio di trasporto pubblico, ecco che ne viene una viabilità caotica e male organizzata aggravata anche dalle modifiche necessarie quando la Recanatese gioca in casa. In attesa di valutare entro l’estate il piano della viabilità generale della città, elaborato dalla Sintagma, la proposta principale riguarda viale A. Moro dove è stato proposto l’istituzione permanente del senso unico, così come già viene fatto in occasione delle partite di calcio mentre per via Moretti restano aperte diverse soluzioni per venire incontro ai residenti che lamentano la scarsità di parcheggi e l’inteso traffico giornaliero per la presenza dei diversi impianti sportivi, dallo stadio al palazzetto dello sport alla palestra della Ginnastica Artistica. Altro punto dolente è la stretta via F.lli Farina dove, pur di non farsi mancare nulla, dovrà sorgere anche la nuova scuola materna in un’area pubblica. La strada, arteria principale di arrivo all’area sportiva della città contornata dal Tubaldi e dal PalaCingolani, spesso teatro anche di incidenti in quanto la carreggiata è stretta, nell’ottobre scorso ha già subito una modifica della viabilità. Dopo diversi incontri con le circa 20 famiglie che vi abitano, la Giunta ha istituito un doppio senso, ma solo per i residenti, nel tratto di strada che dall’intersezione con via Moretti prosegue a destra verso la rotatoria Prosperi in via Gherarducci. Nulla di definitivo, per ora, ma il sindaco promette che "dopo le sperimentazioni avremo tutti gli elementi per attuare le soluzioni che più rispondono alle necessità dei cittadini".

Antonio Tubaldi