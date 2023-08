Viabilità, l’Usr liquida 66mila euro

Procedono i lavori a Monte Cavallo, dove l’Usr ha liquidato la somma di 66.000 euro a titolo di secondo acconto, pari al 30% dell’importo complessivo di 220.000 euro. L’obiettivo è la messa in sicurezza della viabilità comunale coinvolgendo le strade per Pantaneto, Pian della Noce e Collebianco, attraverso l’istallazione di nuove barriere di sicurezza e l’integrazione eo sostituzione delle paline da neve (delineatori per le strade di montagna). A San Ginesio, invece, si sta lavorando sulla strada di San Savino; sono stati appena liquidati 99.000 euro quale secondo acconto, pari al 30% dell’importo complessivo di 330.000 euro per l’intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Entrambi gli interventi riguardano l’attuazione del Piano nazionale complementare (Pnc) al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nei territori colpiti dal sisma 2009-2016.