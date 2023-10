Viabilità: semaforo sott’accusa. Code e rotonda intasata, zona del cimitero paralizzata

Code e proteste per il semaforo di via Pancalducci, che non trova pace. Nei giorni scorsi, diverse lamentele sono arrivate per gli ingorghi che, non solo nei momenti di punta, si creano nei pressi del cimitero, sia per chi sale da Piediripa, sia per chi scende dal centro. Le code arrivano a monte fino alla rotatoria con via Mattei, e a volte anche le rampe di quest’ultima sono bloccate, e a valle fino alla chiesa delle Vergini, in via Bramante, e fino a poco prima il polo universitario. Entrare o uscire dalla città diventa un’odissea per i malcapitati pendolari.

A creare i rallentamenti sarebbe appunto il funzionamento del semaforo che, dopo un guasto alla centralina mesi fa, non ha smesso di dare noie tanto che in alcuni momenti era stato anche disattivato e lasciato sempre lampeggiante sull’arancione. Se, infatti, il rosso in via Pancalducci scatta appena un’auto si avvicina all’incrocio arrivando da Vallebona, la circolazione procede troppo a singhiozzo ed è facile che nascano le code e i rallentamenti, su una strada tanto trafficata. In un primo momento, dunque, si è dovuto ritarare il sistema, per far sì che i mezzi da Vallebona non facessero subito scattare il rosso. Poi però è nato un problema con l’attraversamento dei pedoni: appena veniva premuto il pulsante, tutti fermi per consentire il passaggio sulle strisce pedonali. E anche questo imponeva continui stop.

Nei giorni scorsi, la Polizia locale ha sorvegliato l’incrocio e il funzionamento del semaforo, e si è un po’ allungato il tempo di attesa anche per i pedoni, così da non fermare sempre il traffico e rendere un po’ più fluida la circolazione. Questi giorni saranno comunque difficili per la viabilità della zona, poiché tradizionalmente novembre è il mese dei morti e le visite al cimitero aumentano moltissimo, e così di conseguenza il traffico in quella strada.