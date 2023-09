Viabilità sicura per i più piccoli: domenica lezione sulle due ruote

Nella mattinata di domenica, a partire dalle 10, il Varco sul Mare di Civitanova ospita l’iniziativa Bimbimbici, dedicata ai più piccoli con l’obiettivo di promuovere una viabilità sicura che consenta ai giovani di poter vivere la città sulle due ruote. Il progetto, ideato dall’assessore alla Mobilità Sostenibile Roberta Belletti in collaborazione con la Fiab, Marche Bikelife, il gruppo sportivo Fontespina 2000 e l’associazione Civitanova Greenlife, ha come finalità quello di incentivare l’uso della bici. Ieri la presentazione allo stabilimento balneare ’Antonio’. "Recuperiamo l’uscita di Bimbimbici che, a maggio, era stata rinviata a causa della pioggia – spiega l’assessore Belletti –, un’iniziativa che rientra nel festival Primavera in bici, il primo dedicato alla mobilità sostenibile, nato per promuovere la realizzazione delle piste ciclabili a Civitanova". Alle 10, appuntamento al Varco, con la possibilità di noleggiare le biciclette per poi partire alle 10.30, percorrendo la pista ciclabile del lungomare e raggiungendo via Monfalcone e il nucleo scolastico dove sarà creato un apposito percorso disegnato su strada, in cui i più piccoli potranno partecipare a una lezione di educazione stradale. "Abbiamo instaurato con l’amministrazione una collaborazione proficua – sottolinea Sandro Mancini, guida cicloturistica della Fiab Marche – e stiamo portando avanti molte iniziative per promuovere la sostenibilità ambientale e far crescere una maggiore consapevolezza sulla cultura ciclabile". "Appoggiamo attivamente questo progetto – conclude il consigliere comunale Andrea Ruffini – sul quale continueremo ad investire".

Barbara Palombi