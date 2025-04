Viabilità, sicurezza e turismo. Le proposte di Confartigianato

Si è riunito nei giorni scorsi il direttivo territoriale di Civitanova di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Sono stati illustrati gli scenari imprenditoriali locali e si è sottolineata la volontà di rafforzare gli ottimi rapporti in essere con le amministrazioni comunali: una priorità nella consapevolezza che le condivisioni di intenti possano portare vantaggi alle comunità. L’associazione ha avanzato numerose proposte per migliorare la viabilità urbana, la sicurezza pubblica e promuovere manifestazioni a sostegno delle attività commerciali, evidenziando il proprio ruolo propositivo. Grande attenzione è stata dedicata al settore turistico e alla valorizzazione dell’artigianato locale. Si è ricordata l’unicità del saper fare artigiano, che rappresenta un patrimonio culturale ed economico da tutelare e promuovere anche attraverso esperienze immersive capaci di coinvolgere i visitatori e metterli in contatto diretto con le eccellenze del territorio. A tale proposito, Confartigianato ha recentemente costituito il direttivo interprovinciale Turismo, con l’intento di mettere al centro uno dei settori chiave per il rilancio economico. In questa direzione, l’associazione ha illustrato con orgoglio la proposta di legge sull’Artiturismo, una visione innovativa che fonde accoglienza e tradizione artigiana. L’obiettivo è dare concretezza a nuove forme di turismo esperienziale, in grado di generare valore aggiunto per le imprese e attrattività per il territorio.