Viabilità: torna la serie C e i residenti si lamentano

Torna la serie C a Recanati. Gioca la Recanatese questa sera alle 20.45 contro la Torres e subito fioccano le polemiche di chi abita proprio a fianco o lungo le vie di accesso dello stadio Tubaldi, dove sarà disputata la partita. Effettivamente a leggere l’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale sembra che per i poveri residenti sia scattato lo stato di assedio intorno alle loro case: infatti in entrambi i piani nel parcheggio multipiano di fronte al Liceo Scientifico, in parte di via Aldo Moro, di via Vuoli e di via Moretti, oltre che nell’area antistante lo stadio e nel parcheggio 7 e 8 nei pressi del Palasport (eccetto per i tifosi ospiti) dalle 16 alle 23, e comunque sino al completo deflusso degli spettatori dallo stadio, è vietata la sosta di ogni veicolo. "A questo punto – commenta una residente – arrotondate a 12 ore così state tranquilli". Una battuta che trova pronta la risposta di un altro cittadino. Oltre alla sosta naturalmente c’è anche il divieto di transito, esclusi i residenti e i clienti degli esercizi pubblici della zona oltre ai tifosi, dalle 19.30 alle 23 da via Del Mare a via Brodolini, in via Fratelli Farina sino a via Gherarducci, dalla rotonda Zandri a quella dell’Itis e in via Aldo Moro dove viene istituito per la stessa fascia oraria il senso unico di marcia direzione Villa Teresa in modo da permettere il parcheggio delle macchine dei tifosi locali a sinistra. Ma, attenzione: siate puntuali perché dopo le 23 quelle auto saranno considerate in divieto di sosta e pertanto sanzionate con il rischio anche che arrivi il carro attrezzi.

Antonio Tubaldi