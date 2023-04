Viabilità, tre giorni di modifiche

Da oggi la viabilità urbana ed extraurbana subirà delle modifiche che potrebbero causare rallentamenti e ritardi per chi si sposta. Infatti fino a giovedì è previsto un restringimento per lavori della carreggiata sul tratto della strada provinciale 256 Muccese in località Passo Gabella, in direzione di Castelraimondo, prossima al centro direzionale e al supermercato Lidl. Il cantiere sarà regolamentato con un semaforo temporaneo che consentirà il transito alternato. Da domani invece la strada comunale in località Monacesca rimarrà chiusa al traffico veicolare per la mattinata nel periodo compreso tra le 9 e le 12 per consentire un intervento di manutenzione del sottopasso ferroviario esistente. In tal senso la ditta incaricata dalla Rfi disporrà apposita segnaletica e movieri per dare indicazioni ai veicoli provenienti dalla frazione Piane o vero la strada provinciale 256 Muccese.