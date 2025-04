Viadotto, ospedale e case popolari. “Avanti con i lavori nel quartiere”

Tolentino, 18 aprile 2025 - Dalla staccionata-guardrail di viadotto Berlinguer ai lavori all’asilo Green e all’ospedale, passando per le case popolari di via Proietti. Il presidente del comitato di quartiere Repubblica a Tolentino, Mauro Gesuelli, fa il punto della situazione. «Il guardrail di viadotto Berlinguer è stato ripristinato – esordisce Gesuelli -; sul lato scuola è stato sostituito e, con le parti ancora buone di quest’ultimo, è stato messo a posto anche l’altro lato. Dopo la chiusura della scuola, sarà sistemato il marciapiede intorno al plesso King-Rodari, fino davanti all’ingresso».

Per quanto riguarda le palazzine inagibili di via Proietti, abbandonate dal terremoto 2016, a febbraio era stato deciso di sigillare ogni accesso; negli anni infatti l’edificio è stato scenario di bivacchi, furti, vandali e sciacalli. Pure di piccioni e volatili. Lo stesso mese erano iniziati i lavori di messa in sicurezza, ma l’intervento era stato stoppato per permettere, a chi non lo aveva ancora fatto, di portare via le cose all’interno. «È stata concordata una pausa – prosegue il presidente di quartiere – per permettere agli inquilini di procedere con gli sgomberi (nonostante siano passati quasi nove anni). A maggio dovrebbe ripartire l’intervento prestabilito dell’Erap, ovvero chiusura e pulizia. Il Cosmari si occuperà della derattizzazione».

Gesuelli passa quindi allo sfalcio dell’erba: «Il taglio del verde è iniziato, quindi, in base all’organizzazione delle ditte, man mano saranno coperte varie aree del quartiere. È stata sistemata nei giorni scorsi l’area verde spartitraffico di via Martin Luther King, perché l’erba alta costituiva un pericolo per pedoni e automobilisti. A breve poi saranno installati cestini della spazzatura, essendo la zona carente su questo fronte. Sono stati ripristinati da tempo i bagni in viale Giovanni XXIII (il viale del mercato settimanale del martedì). Infine procedono i lavori di ricostruzione dell’ospedale San Salvatore e dell’asilo nido Green».

Il nuovo ospedale, su tre piani, ospiterà poliambulatorio, con riabilitazione e ambulatorio chirurgico specializzato dove potranno essere effettuati interventi chirurgici a bassa complessità, 40 posti letto di cure intermedie, 16 postazioni tecniche di dialisi, punto prelievi e diagnostica per immagini con i locali per Radiologia, Mammografia, Tac ed Ecografia, Punto di primo intervento e consultorio. «Il comitato è sempre disponibile – conclude Gesuelli – e pronto ad accogliere chiunque voglia partecipare alle varie attività per migliorare il quartiere».