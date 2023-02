Viaggi e documenti assicurati ai clandestini Complici imprenditori, impiegati e vigili urbani

di Paola Pagnanelli Una associazione a delinquere composta da nordafricani e poi, in città, agenti della polizia locale, impiegati e imprenditori, avrebbe favorito l’immigrazione clandestina di tunisini, prelevati appena sbarcati dalla Sicilia, portati a Macerata e poi, spesso, in Francia. Per tre tunisini, due residenti a Macerata e uno a Ferrara, sono state disposte le misure cautelari al termine di una indagine che riguarda 18 persone. Il blitz è scattato all’alba, ieri, con la perquisizione a carico di 44 soggetti a Macerata e nei Comuni più vicini, poi a Montegranaro, Castelfidardo e nelle province di Ferrara e Modena. Anche due agenti della Polizia locale sarebbero stati coinvolti, in relazione a due controlli. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona con la procura di Macerata, e condotta dalla Digos di Roma e di Macerata e dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione. È stata chiamata "Wet shoes", scarpe bagnate, per quanto registrato nel corso di una conversazione intercettata: uno degli indagati aveva paura di essere scoperto perché i clandestini che stava portando avevano ancora le scarpe bagnate, erano appena sbarcati a Mazara del Vallo dal viaggio in mare verso l’Italia. Promotore, organizzatore e capo dell’associazione a delinquere sarebbe Nabil...