Viaggi virtuali molto utili per gli anziani

Un viaggio virtuale per gli ospiti della casa di riposo. È quanto offerto dalla cooperativa sociale ‘Il Camaleonte’ di Civitanova tramite il progetto ‘Io faccio da solo’, attivo dal 2006 a Montecosaro, nella sede di via Tangenziale. Come spiegato dagli organizzatori, sono un paio le residenze per anziani, una del Maceratese e l’altra del Fermano, in cui gli ospiti hanno avuto "la possibilità di guardarsi attorno ed esplorare in prima persona l’ambiente virtuale, orientarsi all’interno dei luoghi più cari e importanti del loro passato, o meravigliarsi nel visitare da vicino posti e città che non hanno mai avuto modo di vedere". Tutto ciò attraverso degli appositi visori di realtà virtuale, con un operatore che seguiva gli anziani nelle varie operazioni. D’altronde, è proprio attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi che ‘Io Faccio da solo’ promuove percorsi individuali e di gruppo per il potenziamento e mantenimento cognitivo, della comunicazione e per l’acquisizione delle abilità sociali ed integranti. "Le nuove tecnologie - spiegano Simone Forani e Lorenzo Sbrascini, rispettivamente referente e psicologo della Cooperativa -, possono contribuire a migliorare il benessere e la qualità della vita percepita".

Francesco Rossetti