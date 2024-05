Viaggia in auto con la cocaina, arrestato 25enne

Girava in auto con 25 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e soldi falsi il 24enne albanese arrestato a Esanatoglia nella giornata di ieri dai carabinieri, a seguito di un controllo alla circolazione stradale. L’operazione è stata messa a segno dai militari della stazione di Matelica, impegnati nel centro del paese limitrofo.

Durante il servizio, i militari hanno controllato il giovane, residente a Perugia. Il 24enne ha precedenti penali in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e anche dell’auto. Sono così saltati fuori 25 grammi di cocaina suddivisa in dosi da un grammo (pronte per essere piazzate sul mercato), una banconota falsa da 50 euro e circa duecento euro in contanti, ritenuti probabile frutto dell’attività di spaccio. Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa del processo per direttissima che si terrà nella mattinata di oggi in tribunale a Macerata. I carabinieri continuano a mantenere alta la guardia nell’ambito della lotta allo spaccio di droga. I controlli sulle strade e non solo proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia.

re. ma.