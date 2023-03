Viaggiare per l’inglese: terze e quarte dell’Itcg in trasferta a Londra

Un gruppo di studenti delle classi terze e quarte dell’Itcg Antinori ha partecipato a un soggiorno di studio a Londra, migliorando la propria conoscenza della lingua inglese. Gli alunni hanno frequentato per una settimana la Find Education, una scuola di lingua inglese in cui hanno potuto confrontarsi con lezioni tradizionali in classe, interattive all’interno della National Gallery e addirittura itineranti per le vie più affascinati della metropoli inglese. Nel pomeriggio, liberi dagli impegni scolastici, gli studenti hanno visitato il British Museum, il Natural History Museum, percorso le vie più belle di Londra, Oxford e Regent Street, ammirato monumenti come il London Bridge, Westminster Abbey, Buckingham Palace e il Big Ben.

m. p.