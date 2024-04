Viaggio alla scoperta di Santana, da Hab torna domani "Apericult"

Torna da Hab in via Gramsci l’appuntamento con "Apericult", progetto che il locale porta avanti dal 2023, con l’intento di avvicinare un personaggio dell’arte, della musica, del cinema, della letteratura, a uno specifico cocktail. Domani alle 18.30 si potrà fare un viaggio alla scoperta dei suoni e dei gusti del chitarrista che più di ogni altro è riuscito a creare un mix meraviglioso tra la musica latina e il rock: l’inimitabile Carlos Santana. Per l’occasione è stato creato un cocktail a lui ispirato, nel quale si è voluta catturare tutta la sua passione e insieme l’eleganza della sua musica: il Supernatural. Prenotazioni al 379.2158311.