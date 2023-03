Viaggio con il Piccolo Principe, i burattini al cineteatro Conti

Sabato e domenica arriva a Civitanova, al cineteatro Conti, il Teatro umbro dei burattini con lo spettacolo "Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti". L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Civitanova e viene proposto in due spettacoli, alle 15.30 e alle 17.30. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna con uno spettacolo di 75 minuti che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e da parte dei media nel corso delle precedenti tournée in tutta Italia. Al Piccolo Principe, portato sul grande schermo dalla pellicola di Mark Osborne del 2015, il compito di veicolare un messaggio contro il bullismo e a favore dell’integrazione sociale, tema sempre più attuale anche tra le fasce più esposte a pericoli sia sul web, che negli ambienti di socializzazione. Lo spettacolo narra la storia di un aviatore atterrato d’emergenza nel deserto del Sahara. Qui incontrerà un bambino, biondo e bellissimo: il piccolo principe. Sarà proprio quest’ultimo a raccontare i viaggi da un pianeta all’altro, dove incontrerà strani personaggi che mettono in risalto il lato ridicolo degli affanni umani. Info 347.0002029 o teatrodeiburattini.it.