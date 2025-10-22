Viaggio da incubo in Brasile. Bus dirottato con le armi, passeggeri sequestrati. A bordo studentessa Unimc

Sequestrata, minacciata con le armi e rapinata. È la disavventura di una studentessa di 26 anni, che sta trascorrendo un semestre in Brasile con un progetto dell’Università di Macerata. L’episodio risale a venerdì scorso, quando la ragazza – residente in provincia e da metà agosto nella città di Limeira, non lontano da San Paolo, dove c’è una sede distaccata dell’Università di Campinas – è salita su un pullman di ritorno dalle cascate di Iguazù, una delle principali attrazioni del Paese sudamericano. Dopo circa quattro ore di viaggio, attorno alle 21, il bus (a due piani e occupato fino all’ultimo posto) è stato affiancato e dirottato da una decina di uomini armati, a bordo di alcune camionette.

L’autista del pullman è stato costretto ad abbandonare la strada principale e a percorrere una stradina di campagna, lungo la quale è stato poi forzato a fermarsi, nel buio più totale. Pistole e fucili in pugno, con i volti coperti dai passamontagna, i banditi sono saliti sul bus, minacciando l’ottantina di passeggeri che erano a bordo. Prima di tutto, si sono fatti consegnare i telefonini, per evitare che qualcuno allertasse la polizia, poi hanno requisito portafogli e zaini, passando al setaccio il pullman (sradicando anche dei sedili) e la stiva.

Anche la studentessa – l’unica straniera a bordo – ha consegnato telefono e portafogli ai banditi, riuscendo però a nascondere documenti e carte bancarie, oltre a un iPad spinto in fondo a una cappelliera. Sono stati momenti di panico, con i banditi che hanno continuato per più di un’ora a minacciare i passeggeri, facendosi consegnare di tutto. Poi la fuga, con i viaggiatori e l’autista lasciati nel nulla, senza telefoni. La studentessa maceratese è però riuscita a lanciare l’allarme grazie all’iPad nascosto in fondo alla cappelliera: si è collegata alla rete wifi del bus e tramite Instagram – visto che senza telefono non aveva più nessun numero – sì è messa in contatto con degli amici a Limeira, che a loro volta hanno allertato la polizia.

Sono partite subito le indagini e si è cercato di risalire alla posizione dei banditi tramite la localizzazione dei telefoni che però, nel frattempo, erano stati spenti. Quindi dei rapinatori non è stato possibile trovare nessuna traccia: dileguati nel nulla. Per la studentessa dell’Università di Macerata sono stati momenti di grande spavento, tra urla, minacce e il caos che si è scatenato all’interno del bus. Nonostante ciò, è riuscita a mantenere un’invidiabile lucidità, nascondendo documenti, carte di credito e iPad. La ragazza è stata derubata del telefono e del portafogli, che conteneva pochi contanti. Né lei né gli altri passeggeri sono stati vittime di violenze o aggressioni fisiche. Non è raro che in Brasile pullman che percorrono tratte particolarmente lunghe vengano sequestrati lungo il tragitto: spesso, oltre a soldi e telefonini, i malviventi vanno alla ricerca anche di droga, trasportata nei bus di linea da quelli che sembrerebbero normali passeggeri.