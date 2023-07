Viaggio dal Cile alla Nuova Zelanda Cinque giorni all’insegna del folclore

di Matteo Parrini

Torna da oggi il tradizionale appuntamento con l’Incontro internazionale del Folclore, giunto alla sua 28esima edizione, organizzato come sempre dal Gruppo folk Città di Matelica in piazzale Gerani. Ospiti delle cinque giornate che si svilupperanno fino a martedì saranno la bulgara Folk dance ensembkle Zdavets di Sofia, la cilena Compania folclorica de Chile – Walmapu, la colombiana Corporacion folclorica Tierra Antiquena di Copacabana, il Gruppo folklorico Gwokako dell’isola di Guadalupe, il gruppo folclorico neozelandese Te Kapa Haka e il gruppo folclorico American Racket della regione degli Appalachi negli Stati Uniti.

Ogni sera a partire dalle 21 si terrà una parata lungo le vie del centro storico e poi dalle 21.30 esibizioni fino a tarda sera, con musica e danze tipiche. Domenica alle 10.30 nella concattedrale di Santa Maria Assunta si terrà la tradizionale messa ecumenica con i gruppi in costume che animeranno la celebrazione con letture e canti religiosi delle rispettive tradizioni, mentre la serata finale di martedì prevede una cena di gala con i piatti della tradizione dei vari popoli. "Dopo l’edizione dello scorso anno in forma ridotta – ha dichiarato in merito il presidente del Gruppo folk matelicese Gianni Bragoni – l’edizione del 2023 torna ad avere il suo consueto format con sei gruppi stranieri di livello artistico e culturale eccellente, con l’intento di tornare a quel senso di normalità di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento".