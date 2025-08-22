Viaggio multisensoriale in piazza. A Porto Recanati torna "Eterea"

Tornerà stasera, a Porto Recanati, "Eterea: House Music Festival" con una nuova edizione in cui verranno mescolate arte visiva, musica house e tecnologia. piazza Brancondi e la facciata del Kursal diventeranno il cuore pulsante della manifestazione. La serata, a ingresso libero, inizierà alle 20 con un’atmosfera lounge che accompagnerà la cena in piazza, grazie alle selezioni musicali di Nhora (Eleonora Campobassi) e Karol Campoli. Il clou del festival è previsto alle 22.30 con "The Experience", un viaggio musicale diviso in cinque atti, ognuno ispirato a un elemento naturale. Il primo atto, "Fuoco" (Cim & Skinz), avrà bassi potenti e sonorità incandescenti. Seguirà "Acqua" (Luca Paoletti), con suoni fluidi e avvolgenti, come le onde di mare. Poi arriverà "Terra" (Alexander Jr), con groove caldi e profondi come la solidità del suolo. "Aria" (Francesco Luv) regalerà atmosfere leggere ed eteree che liberano l’anima, e infine "Etere" (Gianmaria Ascani) chiuderà il ciclo, unendo tutti gli elementi in un’esperienza trascendentale. Ogni fase sarà accompagnata dalla voce evocativa di Madre Natura, interpretata da Alice Catena, che guiderà il pubblico in un racconto immersivo scritto da Tullio Berardi.