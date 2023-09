Viaggio nel mondo della liuteria a San Ginesio: concerti, tavola rotonda e mostra

Da domani a lunedì 2 ottobre San Ginesio ospiterà gli incontri di liuteria organizzati dall’amministrazione comunale con l’Associazione nazionale liuteria artistica italiana Anlai (che ha sede a Cremona). Domani, alle 18, taglio del nastro, al museo dell’arco e del violino dedicato a Floriano Nofri nell’Oratorio dei Lumi, per una mostra liutaria con opere del maestro Franco Merlo di Bovolone (Verona), che sarà presente e donerà uno strumento al patrimonio culturale di San Ginesio. Giovedì, dopo l’inaugurazione alle 10 della bottega di liuteria e la presentazione dei progetti Anlai, si terrà una conferenza all’auditorium Sant’Agostino (anche in streaming), tenuta dal maestro archettaio giapponese Ichiro Tsutsumi, docente all’Academia Cremonensis. Nel pomeriggio concerto del maestro Stefano Corsi, che suonerà archi e violini realizzati da Nofri, rendendogli omaggio. Poi sarà presentata una copia del "Violino della Shoah", costruito dal maestro Merlo, e per l’occasione verrà ricordato Mario Maggi, altro grande liutaio che è scampato alla morte dal campo di concentramento di Auschwitz impressionando l’ufficiale nazista con la sua bravura. Il figlio Sergio, che sarà presente all’evento, donerà al Comune la copia da lui realizzata del violino suonato dal santo patrono del paese, raffigurato nell’affresco di Lorenzo Salimbeni nella cripta della Chiesa Collegiata. Venerdì, alle 10.30 all’auditorium, tavola rotonda (anche in streaming) per trattare del futuro della liuteria nelle Marche. Domenica, alle 17, concerto di chitarra e flauto dei maestri Francesco Taranto e Marco Orfei.

Nella foto: il prof. Gualtiero Nicolini, il maestro Sergio Maggi e il sindaco Giuliano Ciabocco.