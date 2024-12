Viaggio nel mondo dello sport, il festival Overtime protagonista all’Europarlamento a Bruxelles

Overtime, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva ha fatto tappa a Bruxelles per celebrare lo sport e i suoi valori. Insieme ai rappresentanti dei municipi italiani, europei e mondiali che in vista del 2025 sono stati riconosciuti come capitali, città, comune, isola, regione e comunità dello sport, una delegazione Overtime, composta dall’organizzatore Angelo Spagnuolo e dal responsabile ufficio stampa Federico Ameli, ha preso parte al Gran Gala Aces Awards. Nella sala Alcide De Gasperi della sede del Parlamento europeo, di fronte ad europarlamentari e amministratori provenienti da tutto il mondo, Spagnuolo ha presentato la quinta edizione del Premio audiovisivo Aces International Video Awards che sarà ospitata nell’ambito della quindicesima edizione di Overtime.