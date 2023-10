Viaggio nel mondo di Tolkien da Hab

Un incontro per avvicinarsi alla cultura e alla creatività di Tolkien. L’appuntamento con Emy Morelli, dal titolo "Sauron e la simbologia dell’occhio" è per questa sera alle 21.30 al Caffè letterario Hab in via Gramsci. Tolkien fu docente di lingua e letteratura inglese, filologo, linguista e lavorò all’Oxford English Dictionary. Tutta la sua opera è intrisa di conoscenze e simbologie, tanto da poter essere paragonato all’epica classica e al ciclo arturiano. La figura di Sauron, il Maiar che per ambizione si dichiara leale a Melkor, offre spunti di riflessione interessanti, che Tolkien condensa nella simbologia di un occhio dai contorni di fuoco e dalla pupilla nera "come una finestra sul nulla". L’occhio ha un valore antropologico significativo in tantissime civiltà e il capovolgimento del suo significato spirituale nel personaggio di Sauron è emblema del suo passaggio all’oscurità. L’ingresso è gratuito.