Viaggio nel passato con il mulino ad acqua dei fratelli Bravi

Assistere alla macinatura della farina, effettuata a pietra azionata ad acqua, come veniva eseguita anche prima dei tempi dell’antica Roma, si può: domani e domenica (9.30-13 e 15-19) sarà aperto con azionamento delle mole il Mulino Bravi, in ininterrotta attività dal 1565 per l’impegno della famiglia Bravi a Valcarecce di Cingoli, nella località Molino nuovo che ha preso il nome dalla sostituzione di quello precedente e non più in funzione nella stessa zona. Per visite gratuite e degustazioni (prenotazioni al 339-4389754) dei prodotti ottenuti con le proprie farine-bio, l’apertura per il fine settimana del Molino Bravi è stata organizzata in adesione alle Giornate europee dei mulini e del patrimonio molitorio. Il Molino Bravi è operativo grazie alla volontà dei fratelli Andrea, Ubaldo e Francesco (nella foto) che hanno proseguito la pluridecennale precedente alacrità del padre Guido. I pesanti palmenti, periodicamente sottoposti alla battitura per rendere ottimale la frantumazione del grano che diviene farina, sono azionati dall’acqua proveniente da una deriva del Musone: il percorso dell’acqua si snoda attraverso un suggestivo camminamento nel verde.

Gianfilippo Centanni