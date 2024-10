Viaggio nella città nascosta. Il trekking urbano si fa in due

Torna l’appuntamento con il trekking urbano nell’ultimo giovedì di ottobre. Il 31, infatti, si terrà un percorso attinente al tema del trekking nazionale 2024 "Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio". L’itinerario dal titolo "Inediti e memorabili scorci della città" prevede la scoperta di luoghi insoliti, godendo di panorami suggestivi e ricordando alcuni grandi personaggi del passato. "Sull’onda del successo delle scorse edizioni, anche quest’anno ci apprestiamo a vivere una giornata che offrirà un’esperienza inedita – spiega l’assessore Riccardo Sacchi –. Un’occasione per approfondire la conoscenza di luoghi ‘nascosti’, creare momenti di convivialità e favorire l’attività motoria". Diverse le tappe previste. Si inizia col panorama che si gode dalla Terrazza del Palazzo degli Studi che spazia dai Monti Sibillini fino al mare Adriatico, con l’intrattenimento di un breve intermezzo teatrale. A seguire si attraversa la "Cocolla", il quartiere più antico del centro storico di Macerata e ci si dirige verso Porta San Giuliano. Affrontando una piccola discesa e passando per l’antico borgo San Giuliano, si giunge alla fonte Maggiore e si prosegue salendo la suggestiva "Mattonata". Percorrendo viale Leopardi si arriva a Porta Romana, demolita nel 1857 e sostituita successivamente da una cancellata da cui deriva l’attuale nome "I Cancelli". Una sosta in piazza Garibaldi, per fermarsi poi davanti a Palazzo Ugolini. Due gli orari di parteza, alle 10 e alle 15.30, dal loggiato del Palazzo degli Studi. La partecipazione è gratuita. Info e prenotazioni al 340.4177177 o info@maceratabymarche.it.