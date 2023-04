"Viaggio nella Costituzione" I quadri raccontano i princìpi: premiato il video dell’Artistico

"Viaggio nella Costituzione" era il titolo del concorso per istituti scolastici di secondo grado della provincia di Macerata, organizzato dalla Cisl pensionati Marche e la cui cerimonia di premiazione si è svolta martedì all’Università di Camerino. Proprio Unicam ha aderito all’evento e il professore in diritto costituzionale Paolo Bianchi, dell’ateneo camerte, ha presieduto il comitato giudicatore. Dà il benvenuto il segretario generale Fnp Cisl Marche che spiega agli studenti presenti il funzionamento della Cisl; sindacato da 4 milioni di iscritti in Italia e 150 mila nelle Marche, diviso in federazioni, tra le quali quella dei pensionati: "Spesso sentiamo dire che i pensionati rubano il futuro ai giovani – dice Ottaviani –. Noi pensiamo che il Paese non si salverà se continuerà a mettere gli uni contro gli altri. La posta in gioco è altissima e bisogna avere visioni intergenerazionali, proprio come ci spiega la Costituzione". A moderare la segretaria nazionale Fnp Cisl da poco nominata Anna Maria Foresi che presentato i progetti delle prime tre classi premiate. A vincere è la 5ªD del liceo artistico di Macerata, ad indirizzo multimediale, con un video sceneggiato basato sui 12 principi fondamentali della Costituzione. Riprendendo famose opere della pittura e dando voce ai protagonisti dei quadri, hanno rappresentato questi valori con un montaggio ottimo. In premio mille euro, mentre 600 al secondo che è la classe 5ªB del liceo di scienze umane di Camerino e al terzo 400, la classe quinta dell’Ipsia Pocognoni sezione di Camerino. Tanti i progetti arrivati e menzionati. Una lectio magistralis breve poi del prof Bianchi che ha spiegato agli alunni l’evoluzione delle Costituzioni nella loro idea di essere rivolte alle generazioni future, con tante domande degli studenti. A salutare il segretario generale Cisl Marche Sauro Rossi.

Marco Belardinelli